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Антон Миранчук: начал больше понимать французский язык

Антон Миранчук: начал больше понимать французский язык
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Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук признался, что подтянул французский язык после перехода в команду в 2024 году.

— За время в «Сьоне» успели выучить язык? Немецкий или французский?
— Какие-то слова понимаю. Больше начал понимать. Где-то прибавлять и что-то говорить на французском. Немножко, но добавил, — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Антон Миранчук играет за «Сьон» с 2024 года. Сегодня, 9 июля, швейцарский клуб посетил Санкт-Петербург, где уступил в товарищеском матче «Зениту». Игра на «Газпром Арене» завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев поля, россиянин стал одним из авторов гола.

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