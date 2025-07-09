Миранчук: «Зенит» очень давно нигде не играл, матч со «Сьоном» был интересен для всех

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Зенитом» (2:5).

«Зенит» очень давно не играл нигде. Эта история была интересна для всех. «Зенит» уже 20 раз играл с командами РПЛ. А тут приехала команда из другой страны. Было всем интересно на себя посмотреть. И нам тоже посмотреть, на что мы способны, во что можем играть с такими большими командами. Здесь было обоюдное желание», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на втором месте в турнирной таблице. Команда набрала 66 очков за 30 встреч. Чемпионом страны впервые в истории стал «Краснодар» (67). «Сьон» занял девятое место в чемпионате Швейцарии сезона-2024/2025, набрав 44 очка за 38 игр. Победителем первенства стал «Базель» (73).