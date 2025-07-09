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Миранчук: «Зенит» очень давно нигде не играл, матч со «Сьоном» был интересен для всех

Миранчук: «Зенит» очень давно нигде не играл, матч со «Сьоном» был интересен для всех
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Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Зенитом» (2:5).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 2
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Глушенков – 10'     2:0 Кассьерра – 17'     2:1 Шуареф – 41'     3:1 Шилов – 61'     4:1 Ерохин – 64'     4:2 Миранчук – 66'     5:2 Волков – 76'    

«Зенит» очень давно не играл нигде. Эта история была интересна для всех. «Зенит» уже 20 раз играл с командами РПЛ. А тут приехала команда из другой страны. Было всем интересно на себя посмотреть. И нам тоже посмотреть, на что мы способны, во что можем играть с такими большими командами. Здесь было обоюдное желание», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на втором месте в турнирной таблице. Команда набрала 66 очков за 30 встреч. Чемпионом страны впервые в истории стал «Краснодар» (67). «Сьон» занял девятое место в чемпионате Швейцарии сезона-2024/2025, набрав 44 очка за 38 игр. Победителем первенства стал «Базель» (73).

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