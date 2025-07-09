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«Приехали — и все готовы остаться». Миранчук — о впечатлениях игроков «Сьона» от России

«Приехали — и все готовы остаться». Миранчук — о впечатлениях игроков «Сьона» от России
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Полузащитник «Сьона» и сборной России Антон Миранчук рассказал о реакции своих одноклубников на поездку в Россию. В среду, 9 июля, в Санкт-Петербурге «Зенит» разгромил «Сьон» (5:2) в товарищеском матче в рамках Winline Суперсерии.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 2
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Глушенков – 10'     2:0 Кассьерра – 17'     2:1 Шуареф – 41'     3:1 Шилов – 61'     4:1 Ерохин – 64'     4:2 Миранчук – 66'     5:2 Волков – 76'    

«Матч с «Зенитом» был неожиданным для всех нас. Для меня в том числе. Когда я приехал на предсезонные сборы и мне сказали, что есть такая возможность, я обрадовался. Естественно, ребята немного не понимали — как и что. Приехали и все готовы остаться (смеётся)!» — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Антон Миранчук перебрался в «Сьон» в минувшее летнее трансферное окно перед стартом прошлого сезона. Ранее полузащитник выступал за «Локомотив».

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