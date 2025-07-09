«Приехали — и все готовы остаться». Миранчук — о впечатлениях игроков «Сьона» от России

Полузащитник «Сьона» и сборной России Антон Миранчук рассказал о реакции своих одноклубников на поездку в Россию. В среду, 9 июля, в Санкт-Петербурге «Зенит» разгромил «Сьон» (5:2) в товарищеском матче в рамках Winline Суперсерии.

«Матч с «Зенитом» был неожиданным для всех нас. Для меня в том числе. Когда я приехал на предсезонные сборы и мне сказали, что есть такая возможность, я обрадовался. Естественно, ребята немного не понимали — как и что. Приехали и все готовы остаться (смеётся)!» — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Антон Миранчук перебрался в «Сьон» в минувшее летнее трансферное окно перед стартом прошлого сезона. Ранее полузащитник выступал за «Локомотив».