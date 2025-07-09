Антон Миранчук ответил, как реагировал на слухи о возможном переходе в «Зенит»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук после товарищеского матча с «Зенитом» прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб с берегов Невы.

— Как реагировал на слухи о возможном переходе в «Зенит»?

— Да вот так, как и сейчас: стою и не понимаю ничего.

— Если теоретически поступит предложение из России?

— Теоретически… Пока не могу об этом рассуждать, — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Футболист выступает за «Сьон» с 2024 года. В 24 матчах прошедшего клубного сезона игрок забил два гола и отдал три голевые передачи. Миранчук является воспитанником московских «Спартака» и «Локомотива», за железнодорожников он выступал с 2013 по 2024 год. Помимо этого, полузащитник играет за сборную России.