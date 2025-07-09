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Антон Миранчук ответил, как реагировал на слухи о возможном переходе в «Зенит»

Антон Миранчук ответил, как реагировал на слухи о возможном переходе в «Зенит»
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Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук после товарищеского матча с «Зенитом» прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб с берегов Невы.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 2
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Глушенков – 10'     2:0 Кассьерра – 17'     2:1 Шуареф – 41'     3:1 Шилов – 61'     4:1 Ерохин – 64'     4:2 Миранчук – 66'     5:2 Волков – 76'    

— Как реагировал на слухи о возможном переходе в «Зенит»?
— Да вот так, как и сейчас: стою и не понимаю ничего.

— Если теоретически поступит предложение из России?
— Теоретически… Пока не могу об этом рассуждать, — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Футболист выступает за «Сьон» с 2024 года. В 24 матчах прошедшего клубного сезона игрок забил два гола и отдал три голевые передачи. Миранчук является воспитанником московских «Спартака» и «Локомотива», за железнодорожников он выступал с 2013 по 2024 год. Помимо этого, полузащитник играет за сборную России.

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