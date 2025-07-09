Антон Миранчук ответил, как реагировал на слухи о возможном переходе в «Зенит»
Поделиться
Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук после товарищеского матча с «Зенитом» прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб с берегов Невы.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 2
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Глушенков – 10' 2:0 Кассьерра – 17' 2:1 Шуареф – 41' 3:1 Шилов – 61' 4:1 Ерохин – 64' 4:2 Миранчук – 66' 5:2 Волков – 76'
— Как реагировал на слухи о возможном переходе в «Зенит»?
— Да вот так, как и сейчас: стою и не понимаю ничего.
— Если теоретически поступит предложение из России?
— Теоретически… Пока не могу об этом рассуждать, — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
Футболист выступает за «Сьон» с 2024 года. В 24 матчах прошедшего клубного сезона игрок забил два гола и отдал три голевые передачи. Миранчук является воспитанником московских «Спартака» и «Локомотива», за железнодорожников он выступал с 2013 по 2024 год. Помимо этого, полузащитник играет за сборную России.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 июля 2025
-
00:19
-
00:06
-
00:03
-
00:01
- 9 июля 2025
-
23:59
-
23:52
-
23:49
-
23:45
-
23:45
-
23:40
-
23:35
-
23:13
-
23:12
-
23:08
-
23:01
-
23:01
-
22:57
-
22:49
-
22:48
-
22:48
-
22:43
-
22:39
-
22:37
-
22:32
-
22:19
-
22:13
-
22:03
-
21:57
-
21:53
-
21:49
-
21:41
-
21:40
-
21:38
-
21:37
-
21:36