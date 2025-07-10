«ПСЖ» разгромил мадридский «Реал» со счётом 4:0 и вышел в финал клубного ЧМ
Поделиться
Завершился полуфинальный матч клубного чемпионата мира — 2025, в котором встречались «ПСЖ» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). В качестве главного арбитра выступил Шимон Марциняк из Польши. Победу со счётом 4:0 праздновали футболисты французской команды.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:10 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 6' 2:0 Дембеле – 9' 3:0 Руис – 24' 4:0 Рамуш – 87'
На шестой минуте полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис открыл счёт в матче. На девятой минуте вингер Усман Дембеле удвоил преимущество своей команды. на 24-й минуте Руис оформил дубль. На 87-й минуте вышедший на замену форвард Гонсалу Рамуш установил окончательный счёт.
Таким образом, «Реал» завершил выступления на клубном ЧМ. «ПСЖ» вышел в финал турнира, который состоится 13 июля. В главном матче КЧМ парижане встретятся с «Челси».
Материалы по теме
Комментарии
- 10 июля 2025
-
00:19
-
00:06
-
00:03
-
00:01
- 9 июля 2025
-
23:59
-
23:52
-
23:49
-
23:45
-
23:45
-
23:40
-
23:35
-
23:13
-
23:12
-
23:08
-
23:01
-
23:01
-
22:57
-
22:49
-
22:48
-
22:48
-
22:43
-
22:39
-
22:37
-
22:32
-
22:19
-
22:13
-
22:03
-
21:57
-
21:53
-
21:49
-
21:41
-
21:40
-
21:38
-
21:37
-
21:36