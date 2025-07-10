«ПСЖ» разгромил мадридский «Реал» со счётом 4:0 и вышел в финал клубного ЧМ

Завершился полуфинальный матч клубного чемпионата мира — 2025, в котором встречались «ПСЖ» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). В качестве главного арбитра выступил Шимон Марциняк из Польши. Победу со счётом 4:0 праздновали футболисты французской команды.

На шестой минуте полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис открыл счёт в матче. На девятой минуте вингер Усман Дембеле удвоил преимущество своей команды. на 24-й минуте Руис оформил дубль. На 87-й минуте вышедший на замену форвард Гонсалу Рамуш установил окончательный счёт.

Таким образом, «Реал» завершил выступления на клубном ЧМ. «ПСЖ» вышел в финал турнира, который состоится 13 июля. В главном матче КЧМ парижане встретятся с «Челси».