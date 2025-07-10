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ПСЖ — Реал Мадрид, результат матча 9 июля 2025, счёт 4:0, 1/2 финала клубного ЧМ по футболу — 2025

«ПСЖ» разгромил мадридский «Реал» со счётом 4:0 и вышел в финал клубного ЧМ
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Завершился полуфинальный матч клубного чемпионата мира — 2025, в котором встречались «ПСЖ» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). В качестве главного арбитра выступил Шимон Марциняк из Польши. Победу со счётом 4:0 праздновали футболисты французской команды.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:10 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 6'     2:0 Дембеле – 9'     3:0 Руис – 24'     4:0 Рамуш – 87'    

На шестой минуте полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис открыл счёт в матче. На девятой минуте вингер Усман Дембеле удвоил преимущество своей команды. на 24-й минуте Руис оформил дубль. На 87-й минуте вышедший на замену форвард Гонсалу Рамуш установил окончательный счёт.

Таким образом, «Реал» завершил выступления на клубном ЧМ. «ПСЖ» вышел в финал турнира, который состоится 13 июля. В главном матче КЧМ парижане встретятся с «Челси».

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