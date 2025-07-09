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«Это ему нужно оправдываться». Щенсны — о судье матча «Барселона» — «Интер»

«Это ему нужно оправдываться». Щенсны — о судье матча «Барселона» — «Интер»
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Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны ответил на вопрос, до сих пор ли он негодует из-за ошибки судьи Шимона Марциняка в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Интером». Рефери не назначил пенальти за фол на Ламине Ямале.

«Каждый должен нести ответственность за свои неправильные решения. Я не буду с ним разговаривать; это ему нужно оправдываться», – приводит слова Щенсного Barca Universal в соцсети X (ранее Twitter).

Марциняк назначен на финал клубного чемпионата мира, который пройдёт в воскресенье, 13 июля, на стадионе «Метлайф», вместимостью в 82 566 зрителей, в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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