«Это ему нужно оправдываться». Щенсны — о судье матча «Барселона» — «Интер»

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны ответил на вопрос, до сих пор ли он негодует из-за ошибки судьи Шимона Марциняка в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Интером». Рефери не назначил пенальти за фол на Ламине Ямале.

«Каждый должен нести ответственность за свои неправильные решения. Я не буду с ним разговаривать; это ему нужно оправдываться», – приводит слова Щенсного Barca Universal в соцсети X (ранее Twitter).

Марциняк назначен на финал клубного чемпионата мира, который пройдёт в воскресенье, 13 июля, на стадионе «Метлайф», вместимостью в 82 566 зрителей, в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси).