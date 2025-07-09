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Полузащитник «Интера» Карбони переходит в «Дженоа» — Романо

Полузащитник «Интера» Карбони переходит в «Дженоа» — Романо
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Полузащитник «Интера» Валентин Карбони близок к переходу в «Дженоа». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, клубы близки к согласованию арендного соглашения, в котором не будет опции выкупа.

В прошлом сезоне Карбони выступал за «Марсель», но уже в феврале вернулся в стан «нерадзурри». Футболист принял участие в семи матчах прошедшего клубного сезона. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость Валентина составляет € 12 млн.

«Марсель» занял второе место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Интер» финишировал на втором месте в итальянской Серии А. На клубном чемпионате мира команда дошла до 1/8 финала.

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