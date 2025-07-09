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«Спартак» сделал предложение «Твенте» по Влапу, хавбек готов к переходу — De Telegraaf

«Спартак» сделал предложение «Твенте» по Влапу, хавбек готов к переходу — De Telegraaf
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Московский «Спартак» планирует укрепить полузащиту футболистом из чемпионата Нидерландов. Как сообщает издание De Telegraaf, красно-белые заинтересованы в приобретении 28-летнего полузащитника «Твенте» Михела Влапа.

По данным источника, «Спартак» предложил € 3,5 млн клубу из Эредивизии. Сумма может возрасти ещё на € 1 млн в случае активации бонусов. Михел Влап принадлежит «Твенте» с лета 2021 года.

В минувшем сезоне на счету атакующего полузащитника 50 матчей во всех турнирах, в которых Влап отметился семью голами и 10 раз результативно ассистировал партнёрам по команде. Сам футболист, как сообщается, готов к переезду в Россию.

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