Защитник «Фламенго» Уэсли Франка отказался от перехода в «Зенит» — Романо

Защитник «Фламенго» Уэсли Франка не захотел переходить в «Зенит». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно источнику, бразилец желает пополнить состав «Ромы», с которой уже согласовал условия трудового договора. На данный момент «джаллоросси» и красно-чёрные пытаются договориться о трансфере.

В нынешнем сезоне в бразильской Серии А Уэсли Франка выходил на поле восемь раз и отдал одну результативную передачу. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн. Действующее контрактное соглашение защитника с клубом рассчитано до конца 2028 года.