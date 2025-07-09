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Защитник «Фламенго» Уэсли Франка отказался от перехода в «Зенит» — Романо

Защитник «Фламенго» Уэсли Франка отказался от перехода в «Зенит» — Романо
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Защитник «Фламенго» Уэсли Франка не захотел переходить в «Зенит». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно источнику, бразилец желает пополнить состав «Ромы», с которой уже согласовал условия трудового договора. На данный момент «джаллоросси» и красно-чёрные пытаются договориться о трансфере.

В нынешнем сезоне в бразильской Серии А Уэсли Франка выходил на поле восемь раз и отдал одну результативную передачу. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн. Действующее контрактное соглашение защитника с клубом рассчитано до конца 2028 года.

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