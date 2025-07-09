Минское «Динамо» проиграло «Лудогорцу» в первом матче квалификации Лиги чемпионов

В городе Разград (Бельгия) завершился первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором местный «Лудогорец» переиграл минское «Динамо» со счётом 1:0.

Единственный гол во встрече был забит на 87-й минуте, его автором стал чешский полузащитник хозяев Филип Калоч.

Ответная игра между командами состоится 16 июля и начнётся в 21:45 мск. Встреча пройдёт на нейтральном поле в Венгрии.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче разгромил итальянский «Интер» со счётом 5:0. Для команды Луиса Энрике эта победа стала первой в истории клуба, ранее парижане доходили лишь до финала.