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Минское «Динамо» проиграло «Лудогорцу» в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Минское «Динамо» проиграло «Лудогорцу» в первом матче квалификации Лиги чемпионов
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В городе Разград (Бельгия) завершился первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором местный «Лудогорец» переиграл минское «Динамо» со счётом 1:0.

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
09 июля 2025, среда. 20:30 МСК
Лудогорец
Разград, Болгария
Окончен
1 : 0
Динамо Мн
Минск, Беларусь
1:0 Калоч – 87'    

Единственный гол во встрече был забит на 87-й минуте, его автором стал чешский полузащитник хозяев Филип Калоч.

Ответная игра между командами состоится 16 июля и начнётся в 21:45 мск. Встреча пройдёт на нейтральном поле в Венгрии.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче разгромил итальянский «Интер» со счётом 5:0. Для команды Луиса Энрике эта победа стала первой в истории клуба, ранее парижане доходили лишь до финала.

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