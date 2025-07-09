Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 9 июля

В среду, 9 июля, состоялись четыре матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты Лиги чемпионов УЕФА 9 июля:

«Жальгирис» (Литва) — «Хамрун Спартанс» (Мальта) — 2:0;

«Лудогорец» (Болгария) — «Динамо» Минск (Беларусь) — 1:0;

ФКСБ (Румыния) — «Интер Клуб Эскальдес» (Андорра) — 3:1;

«Шелбурн» (Ирландия) — «Линфилд» (Северная Ирландия) — 1:0.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», обыгравший в решающем матче итальянский «Интер» со счётом 5:0. Парижане стали победителями Лиги чемпионов впервые в истории.