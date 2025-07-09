Сегодня, 9 июля, состоялись два матча 14-го розыгрыша чемпионата Европы среди женщин. Турнир проходит в Швейцарии. В нём участвуют 16 национальных команд, разделённых на четыре группы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Европы среди женщин 9 июля:

Группа D. Англия — Нидерланды — 4:0;

Группа D. Франция — Уэльс — 4:1.

Франция возглавляет группу с шестью очками, у Англии и Нидерландов по три очка, у Уэльса набранных очков нет.

Действующим чемпионом Европы среди женщин является сборная Англии. В финале чемпионата Европы 2022 года англичанки обыграли национальную команду Германии со счётом 2:1 (д. вр.). Турнир проходил в Англии.