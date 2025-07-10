Финал клубного чемпионата мира — 2025: дата и время, где пройдёт матч, где смотреть

В воскресенье, 13 июля, состоится финал клубного чемпионата мира ФИФА 2025 года, в котором сыграют лондонский «Челси» и французский «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Метлайф», вместимостью в 82 566 зрителей, в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). В качестве главного арбитра выступит Шимон Марциняк из Польши. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Права на трансляцию матча клубного чемпионата мира «Челси» — «ПСЖ» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Напомним, в полуфинале турнира «Челси» обыграл «Флуминенсе», а «ПСЖ» — «Реал» Мадрид.