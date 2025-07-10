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Финал клубного чемпионата мира — 2025: дата и время, где пройдёт матч, где смотреть

Финал клубного чемпионата мира — 2025: дата и время, где пройдёт матч, где смотреть
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В воскресенье, 13 июля, состоится финал клубного чемпионата мира ФИФА 2025 года, в котором сыграют лондонский «Челси» и французский «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Метлайф», вместимостью в 82 566 зрителей, в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). В качестве главного арбитра выступит Шимон Марциняк из Польши. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Права на трансляцию матча клубного чемпионата мира «Челси» — «ПСЖ» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Напомним, в полуфинале турнира «Челси» обыграл «Флуминенсе», а «ПСЖ» — «Реал» Мадрид.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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