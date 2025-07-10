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Рамуш посвятил гол в полуфинале клубного чемпионата мира Диогу Жоте

Рамуш посвятил гол в полуфинале клубного чемпионата мира Диогу Жоте
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Нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш отпраздновал гол в ворота мадридского «Реала», пародируя игру на джойстике, тем самым посвятив забитый мяч в полуфинале клубного чемпионата мира погибшему в автокатастрофе нападающему «Ливерпуля» Диогу Жоте. Футболисты вместе выступали за сборную Португалии.

Диогу Жота погиб в автокатастрофе в ходе возгорания машины, которая вылетела с трассы, в провинции Самора на западе Испании. Футболисту было 28 лет. Вместе с игроком мерсисайдцев жертвой трагедии стал его брат.

5 июля состоялись похороны Диогу и его брата Андре Силвы. Церемония прошла на кладбище Гондомара – города, где выросли футболисты.

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