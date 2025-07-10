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Лука Модрич провёл последний матч в составе мадридского «Реала»

Лука Модрич провёл последний матч в составе мадридского «Реала»
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Хорватский полузащитник Лука Модрич в последний раз появился на поле в футболке мадридского «Реала» в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира — 2025 с «ПСЖ». Команды играли на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде. Победу со счётом 4:0 праздновали футболисты французской команды.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:10 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 6'     2:0 Дембеле – 9'     3:0 Руис – 24'     4:0 Рамуш – 87'    

Лука Модрич начал встречу на скамье запасных и появился на поле на 64-й минуте, заменив полузащитника Джуда Беллингема. Напомним, контракт хорвата с «Королевским клубом» истекал 30 июня 2025 года, но был продлён на две недели ради участия игрока в клубном ЧМ.

Лука Модрич выступал за «Реал» с лета 2012 года. Всего в его активе 43 гола и 95 результативных передач в 597 матчах за клуб. Ранее СМИ сообщали, что 39-летний полузащитник уже договорился о контракте с итальянским «Миланом».

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