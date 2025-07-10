Лука Модрич провёл последний матч в составе мадридского «Реала»

Хорватский полузащитник Лука Модрич в последний раз появился на поле в футболке мадридского «Реала» в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира — 2025 с «ПСЖ». Команды играли на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде. Победу со счётом 4:0 праздновали футболисты французской команды.
Лука Модрич начал встречу на скамье запасных и появился на поле на 64-й минуте, заменив полузащитника Джуда Беллингема. Напомним, контракт хорвата с «Королевским клубом» истекал 30 июня 2025 года, но был продлён на две недели ради участия игрока в клубном ЧМ.
Лука Модрич выступал за «Реал» с лета 2012 года. Всего в его активе 43 гола и 95 результативных передач в 597 матчах за клуб. Ранее СМИ сообщали, что 39-летний полузащитник уже договорился о контракте с итальянским «Миланом».
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