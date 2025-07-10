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Статистика Луки Модрича в мадридском «Реале»

Статистика Луки Модрича в мадридском «Реале»
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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич принял участие в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира с «Пари Сен-Жермен» (0:4). Эта игра стала последней для хорвата в футболке «Королевского клуба».

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:10 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 6'     2:0 Дембеле – 9'     3:0 Руис – 24'     4:0 Рамуш – 87'    

Хавбек перешёл в стан «сливочных» в 2012 году из «Тоттенхэм Хотспур». За испанскую команду Модрич в общей сложности провёл 597 матчей, в которых отличился 43 забитыми мячами и 95 голевыми передачами. В «Реале» полузащитник четыре раза стал чемпионом Испании, дважды выиграл Кубок страны, пять раз — национальный Суперкубок. Помимо этого, в активе хавбека шесть трофеев Лиги чемпионов, пять Суперкубков УЕФА, пять трофеев клубного чемпионата мира, а также Межконтинентальный кубок ФИФА.

Ранее сообщалось, что следующим клубом Модрича станет «Милан».

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