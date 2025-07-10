Статистика Луки Модрича в мадридском «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич принял участие в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира с «Пари Сен-Жермен» (0:4). Эта игра стала последней для хорвата в футболке «Королевского клуба».

Хавбек перешёл в стан «сливочных» в 2012 году из «Тоттенхэм Хотспур». За испанскую команду Модрич в общей сложности провёл 597 матчей, в которых отличился 43 забитыми мячами и 95 голевыми передачами. В «Реале» полузащитник четыре раза стал чемпионом Испании, дважды выиграл Кубок страны, пять раз — национальный Суперкубок. Помимо этого, в активе хавбека шесть трофеев Лиги чемпионов, пять Суперкубков УЕФА, пять трофеев клубного чемпионата мира, а также Межконтинентальный кубок ФИФА.

Ранее сообщалось, что следующим клубом Модрича станет «Милан».