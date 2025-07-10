У Мбаппе 0 результативных действий в пяти матчах с «ПСЖ»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе проиграл своему бывшему клубу «ПСЖ» со счётом 0:4 в рамках полуфинала клубного чемпионата мира. Тем самым француз не совершил ни одного результативного действия в пяти матчах с парижским клубом. Игрок перешёл в стан «сливочных» летом 2024 года.

Ранее Мбаппе, выступая за «Монако», уступил команде из столицы Франции в финале Кубка лиги 1 апреля 2017 года со счётом 1:4 и в матче за Суперкубок 29 июля 2017 года. В конце августа этого же года форвард перешёл в «ПСЖ» на правах аренды до конца сезона-2017/2018, после чего парижский клуб выкупил игрока по истечении срока аренды за € 180 млн.