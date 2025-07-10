Карвахаль и Милитао впервые сыграли за «Реал» после травмы «крестов»

Защитники мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль и Эдер Милитао впервые появились на поле после травм крестообразных связок колена. Футболисты вышли на замену в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира — 2025 с «ПСЖ». Команды играли на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде. Победу со счётом 4:0 праздновали футболисты французского клуба.

Милитао вышел на замену на 64-й минуте вместо защитника Рауля Асенсио. Бразилец не играл с 9 ноября 2024 года, когда получил повреждение в матче 13-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (4:0). Карвахаль заменил нападающего Гонсало Торреса на 71-й минуте. Его последний выход на поле случился 5 октября прошлого года во встрече 9-го тура с «Вильярреалом» (2:0).

Кроме того, матч с «ПСЖ» стал последним за «Королевский клуб» для воспитанника команды Лукаса Васкеса. 34-летний латераль вышел на замену на 83-й минуте полуфинала КЧМ. Его контракт с «Реалом» истёк. Васкес находился в структуре «Реала» с 2007 года.