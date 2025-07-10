Полузащитник Чалханоглу этим летом не покинет «Интер» — Ди Марцио

Полузащитник Хакан Чалханоглу этим летом не уйдёт из «Интера». Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что хавбек согласовал условия контракта с «Галатасараем». Представители клубов не смогли договориться об условиях трансфера. Миланцы хотели получить за футболиста не менее € 30 млн. Помимо этого, «нерадзурри» намеревались убрать хавбека из списка на продажу, если он не уйдёт до начала предсезонных сборов.

В прошлом сезоне 31-летний хавбек принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.