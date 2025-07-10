Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник Чалханоглу этим летом не покинет «Интер» — Ди Марцио

Полузащитник Чалханоглу этим летом не покинет «Интер» — Ди Марцио
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник Хакан Чалханоглу этим летом не уйдёт из «Интера». Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что хавбек согласовал условия контракта с «Галатасараем». Представители клубов не смогли договориться об условиях трансфера. Миланцы хотели получить за футболиста не менее € 30 млн. Помимо этого, «нерадзурри» намеревались убрать хавбека из списка на продажу, если он не уйдёт до начала предсезонных сборов.

В прошлом сезоне 31-летний хавбек принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Материалы по теме
Полузащитник «Интера» Карбони переходит в «Дженоа» — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android