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«Спартак» согласовал трансфер Влапа с «Твенте» за € 4 млн и договорился с игроком

«Спартак» согласовал трансфер Влапа с «Твенте» за € 4 млн и договорился с игроком
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«Спартак» близок к полной договорённости по трансферу нидерландского полузащитника Михела Влапа. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Московский клуб согласовывает финальные детали сделки с «Твенте». Сумма трансфера составит € 4 млн. С самим игроком уже полностью согласованы все условия трёхлетнего контракта.

В минувшем сезоне на счету атакующего полузащитника 50 матчей во всех турнирах, в которых Влап отметился семью голами и 10 раз результативно ассистировал партнёрам по команде. По данным портала Transfermarkt, стоимость Михела Влапа составляет € 5 млн, а его контракт рассчитан до лета 2026 года.

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