«ПСЖ» обновил клубный рекорд по победам за сезон после разгрома «Реала» на КЧМ

Французский «ПСЖ» разгромил испанский «Реал» Мадрид со счётом 4:0 в полуфинальном матче клубного чемпионата мира 2025 года. Таким образом, подопечные Луиса Энрике обновили клубный рекорд по числу побед в рамках одного сезона. Об этом сообщает Opta Jeen.

По информации источника, парижане одержали 49-ю победу в 64 матчах с начала сезона-2024/2025 во всех соревнованиях, что стало лучшим результатом для клуба. Ранее до текущей кампании самый высокий показатель по числу по побед был достигнут в сезоне-2015/2016. Тогда французскому гранду удалось одержать верх 47 раз под руководством Лорана Блана в 59 встречах.

Больше всего побед «ПСЖ» одержал в Лиге 1 — 26. Далее идут Лига чемпионов (11), Кубок Франции (6), клубный чемпионат мира (5) и Суперкубок Франции (1).

Необычные названия футбольных клубов: