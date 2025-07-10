Алонсо высказался о разгромном поражении «Реала» в матче с «ПСЖ» в полуфинале КЧМ-2025

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал поражение команды в полуфинале клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:4).

«ПСЖ» — это команда, созданная с течением времени, а мы, по сути, только начинаем. Идти смелее не значит играть лучше. Было непросто, мы не могли найти себя на поле, ощущения были не лучшими. Обидно было пропустить третий гол до перерыва. Мы сыграли против соперника, который находится в отличной форме, они на очень высоком уровне, как страдали другие, так пострадали и мы. У нас есть пространство для роста, есть много вещей, которые мы хотим улучшить. Нам нужно быть самокритичными, этот матч даст нам пищу для размышлений, чтобы в будущем мы могли конкурировать на более высоком уровне, чем сегодня», — приводит слова Алонсо Marca.

В финале клубного ЧМ-2025 «ПСЖ» встретится с «Челси».