Григорян отреагировал на информацию о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян поделился мнением об информации о возможном ужесточении лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Пять иностранцев — хорошая идея. А откуда у нас взялись Батраков и Кисляк? А если бы вообще не было лимита, мы бы играли в еврокубках, тратили сумасшедшие деньги на иностранцев. А как вы хотели? Мне кажется, что пять иностранцев — разумное решение», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

На данный момент клубы РПЛ ограничены в заявках: не более 13 иностранных игроков могут быть включены в состав, а одновременно на поле может находиться только восемь легионеров.

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