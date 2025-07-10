Агкацев раскрыл, как повернулась бы его карьера, если бы Сафонов остался в «Краснодаре»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поделился мнением относительно того, что произошло бы с его карьерой, если бы Матвей Сафонов решил остаться в стане «быков» минувшим летом и не перешёл бы в «ПСЖ».

«Думаю, ни для кого не секрет: если бы Сафонов не ушёл, я бы не мог так долго сидеть, не было бы такого прогресса. Допускаю, что уходил бы туда, где была бы постоянная практика. Но я рад, что всё так сложилось и для меня, и для Матвея», — сказал Агкацев в эфире «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Агкацев принял участие в 34 матчах во всех турнирах, пропустил 29 мячей и 17 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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