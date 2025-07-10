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«Не то, о чём он мечтал». Алонсо — о последнем матче Модрича за «Реал»

«Не то, о чём он мечтал». Алонсо — о последнем матче Модрича за «Реал»
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Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о последней встрече хорватского полузащитника Луки Модрича за мадридский клуб. В полуфинале клубного чемпионата мира «Реал» разгромно проиграл «ПСЖ» со счётом 0:4.

«Это не тот финал, о котором он мечтал, немного горький конец. Но Лука не будет запомнен по сегодняшнему матчу. Он легенда мирового футбола, легенда «Реала». Для нас была честь находиться с ним на поле. Его будут помнить за множество великих моментов, а не за сегодняшние 25 минут», — приводит слова Алонсо Marca.

Модрич начал встречу на скамье запасных и появился на поле на 64-й минуте, заменив полузащитника Джуда Беллингема. Напомним, контракт хорвата с «Королевским клубом» истекал 30 июня 2025 года, однако был продлён на две недели ради участия игрока в клубном ЧМ.

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