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Луис Энрике прокомментировал разгромную победу «ПСЖ» над «Реалом» в полуфинале КЧМ

Луис Энрике прокомментировал разгромную победу «ПСЖ» над «Реалом» в полуфинале КЧМ
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о разгромной победе своей команды в полуфинальном матче клубного чемпионата мира — 2025 в матче с мадридским «Реалом» (4:0).

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:10 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 6'     2:0 Дембеле – 9'     3:0 Руис – 24'     4:0 Рамуш – 87'    

«Мой телефон переполнен сообщениями от болельщиков «Барселоны», что говорит о важности этой игры. Ты отдаёшь все силы ради эмблемы. К тому же, мы знаем, что за команда — мадридский «Реал», что они из себя представляют и всегда будут представлять, их величие. Проводить такие игры всегда сложно. Мы не притормаживали, но, конечно, учитывая жару, финал через три дня, судороги и риск усталости, нужно было действовать осторожно. Первое — это цель, а именно выйти в финал и бороться. Но ни в коем случае нельзя останавливаться. Мы близки к своей цели и хотим сделать историю, а затем отдохнуть», — приводит слова Энрике The Guardian.

Напомним, в финале турнира парижане сыграют с лондонским «Челси». Матч состоится 13 июля.

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