Станислав Агкацев рассказал, какой совет получил от Андрея Василевского летом 2024 года

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал об общении с голкипером хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» из НХЛ Андреем Василевским, который поделился советом о настрое на игры каждые два-три дня в начале сезона-2024/2025.

«В начале сезона я общался с Андреем Василевским. Наш тренер вратарей попросил Смолова связаться с Андреем и спросить, как они настраиваются на игры, которые у них практически каждые два‑три дня. Он сказал хорошую фразу, что пропущенную шайбу не вернёшь. Эту фразу мы отложили, и она у нас в голове сидит», — сказал Агкацев в эфире «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Агкацев стал основным голкипером «быков» и сыграл во всех турнирах 34 матча. При этом, у россиянина 29 пропущенных мячей и 17 игр «на ноль».

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