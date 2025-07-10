Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о предстоящем финале клубного ЧМ с «Челси»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился мыслями о предстоящем финале клубного чемпионата мира с лондонским «Челси». Игра состоится 13 июля.

«Теперь мы всего в одной игре от того, чтобы написать историю «ПСЖ» и выиграть все трофеи на турнирах, в которых участвовали в этом сезоне. Это многое значит для нас и для наших болельщиков, и для меня приятно работать в этом клубе. Мы забили более 100 голов и пропустили очень мало. Эти игроки исключительные. На последнем этапе нас ждёт сильная команда — «Челси», которая демонстрирует отличные результаты на протяжении турнира. Теперь важно подготовиться и восстановиться», — приводит слова Энрике The Guardian.

Напомним, за выход в финал «ПСЖ» боролся с мадридским «Реалом». Подопечные Энрике разгромили соперника со счётом 4:0. «Челси», в свою очередь, был сильнее «Флуминенсе» (2:0).

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