Вратарь «ПСЖ» Сафонов назвал разницу между российским и французским подходом к футболу

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, чем российский футбол отличается от европейского.

«Можно бегать, а можно играть в футбол. Игра многих команд в России построена на том, чтобы перебегать соперника. Две команды делают марш-бросок, а мяч где-то рядом летает. Во Франции игра больше про футбол», — заявил Сафонов в эпизоде документального фильма «Западная трибуна» на платформе Okko.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В составе парижан он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» вышел в финал клубного чемпионата мира, где встретится с лондонским «Челси».