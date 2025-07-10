Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «ПСЖ» Сафонов назвал разницу между российским и французским подходом к футболу

Вратарь «ПСЖ» Сафонов назвал разницу между российским и французским подходом к футболу
Комментарии

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, чем российский футбол отличается от европейского.

«Можно бегать, а можно играть в футбол. Игра многих команд в России построена на том, чтобы перебегать соперника. Две команды делают марш-бросок, а мяч где-то рядом летает. Во Франции игра больше про футбол», — заявил Сафонов в эпизоде документального фильма «Западная трибуна» на платформе Okko.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В составе парижан он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» вышел в финал клубного чемпионата мира, где встретится с лондонским «Челси».

Материалы по теме
«ПСЖ» уберёт Сафонова из-за трансфера Забарного? Разбор неоднозначных публикаций в СМИ
«ПСЖ» уберёт Сафонова из-за трансфера Забарного? Разбор неоднозначных публикаций в СМИ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android