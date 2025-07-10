Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алонсо объяснил, почему оставлял Родриго в запасе «Реала» в важных матчах клубного ЧМ

Алонсо объяснил, почему оставлял Родриго в запасе «Реала» в важных матчах клубного ЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался об игровом времени бразильского вингера Родриго Гоэса в матчах клубного чемпионата мира 2025 года.

«Не выпускал Родриго на поле из-за тактического решения. Мы решили, что с другими игроками наши шансы на победу будут выше. Это не связано с его будущим», — приводит слова Алонсо журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Родриго провёл на турнире всего 92 минуты. В стартовом составе бразилец вышел лишь один раз в первом матче группового этапа с «Аль-Хилялем» (1:1). В плей-офф футболист сыграл лишь 4 минуты в четвертьфинале КЧМ с «Боруссией» (3:2). За весь турнир на счету Родриго одна голевая передача.

Ранее сообщалось, что в трансфере бразильца заинтересованы «Бавария», «Арсенал», «Аль-Наср» и «ПСЖ».

Материалы по теме
«Бавария» сделает крупное предложение по переходу звезды «Реала» Родриго — El Chiringuito

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android