Алонсо объяснил, почему оставлял Родриго в запасе «Реала» в важных матчах клубного ЧМ

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался об игровом времени бразильского вингера Родриго Гоэса в матчах клубного чемпионата мира 2025 года.

«Не выпускал Родриго на поле из-за тактического решения. Мы решили, что с другими игроками наши шансы на победу будут выше. Это не связано с его будущим», — приводит слова Алонсо журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Родриго провёл на турнире всего 92 минуты. В стартовом составе бразилец вышел лишь один раз в первом матче группового этапа с «Аль-Хилялем» (1:1). В плей-офф футболист сыграл лишь 4 минуты в четвертьфинале КЧМ с «Боруссией» (3:2). За весь турнир на счету Родриго одна голевая передача.

Ранее сообщалось, что в трансфере бразильца заинтересованы «Бавария», «Арсенал», «Аль-Наср» и «ПСЖ».

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