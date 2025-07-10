Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он хочет внимания». Куртуа раскритиковал главу Ла Лиги за слова про клубный ЧМ-2025

«Он хочет внимания». Куртуа раскритиковал главу Ла Лиги за слова про клубный ЧМ-2025
Комментарии

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа раскритиковал слова главы Ла Лиги Хавьера Тебаса, который выразил недовольство проведением клубного чемпионата мира по футболу.

«В конце концов, с Ла Лигой всё как всегда. Слышать такие заявления от президента — это то, с чем я не сталкивался ни в Италии, ни в Англии, ни в НБА. Возможно, Тебасу не нравится клубный чемпионат мира, но он существует. Мы здесь, и создаётся впечатление, что этот господин просто хочет побольше внимания. Я не видел, чтобы президент какой-либо другой лиги говорил подобным образом», — приводит слова Куртуа Marca.

На клубном ЧМ-2025 «Реал» добрался до полуфинала, где разгромно проиграл «ПСЖ» со счётом 0:4.

Материалы по теме
«Это полный абсурд». Президент Ла Лиги Тебас резко высказался о клубном чемпионате мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android