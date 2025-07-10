«Он хочет внимания». Куртуа раскритиковал главу Ла Лиги за слова про клубный ЧМ-2025

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа раскритиковал слова главы Ла Лиги Хавьера Тебаса, который выразил недовольство проведением клубного чемпионата мира по футболу.

«В конце концов, с Ла Лигой всё как всегда. Слышать такие заявления от президента — это то, с чем я не сталкивался ни в Италии, ни в Англии, ни в НБА. Возможно, Тебасу не нравится клубный чемпионат мира, но он существует. Мы здесь, и создаётся впечатление, что этот господин просто хочет побольше внимания. Я не видел, чтобы президент какой-либо другой лиги говорил подобным образом», — приводит слова Куртуа Marca.

На клубном ЧМ-2025 «Реал» добрался до полуфинала, где разгромно проиграл «ПСЖ» со счётом 0:4.