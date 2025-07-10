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ПСЖ — Реал — 4:0, видеообзор матча, видео голов: Фабиан Руис, Усман Дембеле, Гонсалу Рамуш, 9 июля 2025 года, клубный ЧМ

Разгромная победа «ПСЖ» над «Реалом» — в видеообзоре полуфинала клубного ЧМ
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Вчера вечером, 9 июля, завершился матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 года, в котором французский «ПСЖ» разгромил испанский «Реал» Мадрид со счётом 4:0. Команды играли на стадионе «Метлайф» в американской Ист-Ратерфорде.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:10 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 6'     2:0 Дембеле – 9'     3:0 Руис – 24'     4:0 Рамуш – 87'    

В составе победителей голами отметились французский вингер Усман Дембеле, португальский нападающий Гонсалу Рамуш, а также дубль на счету испанского хавбека Фабиана Руиса. По одной голевой передаче сделали Дембеле, марокканец Ашраф Хакими и вышедший на замену француз Брэдли Баркола. «Чемпионат» предлагает видеообзор данной встречи.

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Благодаря данной победе подопечные Луиса Энрике вышли в финал соревнований, где 13 июля сойдутся с лондонским «Челси».

Календарь клубного чемпионата мира 2025
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