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Разгромная победа «ПСЖ» над «Реалом» — в видеообзоре полуфинала клубного ЧМ

Вчера вечером, 9 июля, завершился матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 года, в котором французский «ПСЖ» разгромил испанский «Реал» Мадрид со счётом 4:0. Команды играли на стадионе «Метлайф» в американской Ист-Ратерфорде.

В составе победителей голами отметились французский вингер Усман Дембеле, португальский нападающий Гонсалу Рамуш, а также дубль на счету испанского хавбека Фабиана Руиса. По одной голевой передаче сделали Дембеле, марокканец Ашраф Хакими и вышедший на замену француз Брэдли Баркола. «Чемпионат» предлагает видеообзор данной встречи.

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Благодаря данной победе подопечные Луиса Энрике вышли в финал соревнований, где 13 июля сойдутся с лондонским «Челси».

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