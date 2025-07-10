Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Что делать ЦСКА?». Аршавин высказался о ситуации вокруг «Торпедо»

«Что делать ЦСКА?». Аршавин высказался о ситуации вокруг «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о ситуации вокруг «Торпедо», который могут исключить из РПЛ.

«Здесь можно всех понять — и болельщиков «Торпедо», и руководство нашего футбола, которому нужно важное решение принять. Но самое плохое — участники соревнований не знают, с кем будут играть. В первом туре ЦСКА на выезде играет с «Торпедо». И если «Торпедо» выбывает из чемпионата, что делать ЦСКА? И так далее. Какое бы решение ни было, его нужно принять и как можно раньше. Всего несколько дней до старта чемпионата, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что суд отправил в следственный изолятор совладельца московского клуба Леонида Соболева и директора чёрно-белых Валерия Скородумова. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов не исключил, что «Торпедо» может быть исключено из РПЛ по ходу следующего сезона. Новый сезон чемпионата России стартует 18 июля.

Материалы по теме
Судьбоносное заседание КДК по делу «Торпедо»! Клуб не пустят в РПЛ или чего похуже? LIVE
Live
Судьбоносное заседание КДК по делу «Торпедо»! Клуб не пустят в РПЛ или чего похуже? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android