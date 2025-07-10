«Что делать ЦСКА?». Аршавин высказался о ситуации вокруг «Торпедо»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о ситуации вокруг «Торпедо», который могут исключить из РПЛ.

«Здесь можно всех понять — и болельщиков «Торпедо», и руководство нашего футбола, которому нужно важное решение принять. Но самое плохое — участники соревнований не знают, с кем будут играть. В первом туре ЦСКА на выезде играет с «Торпедо». И если «Торпедо» выбывает из чемпионата, что делать ЦСКА? И так далее. Какое бы решение ни было, его нужно принять и как можно раньше. Всего несколько дней до старта чемпионата, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что суд отправил в следственный изолятор совладельца московского клуба Леонида Соболева и директора чёрно-белых Валерия Скородумова. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов не исключил, что «Торпедо» может быть исключено из РПЛ по ходу следующего сезона. Новый сезон чемпионата России стартует 18 июля.