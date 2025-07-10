Радимов назвал шансы «Торпедо» остаться в РПЛ в связи со следствием о подкупе судей

Экс-полузащитник «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владислав Радимов высказался о ситуации вокруг московского «Торпедо», который могут исключить из Российской Премьер-Лиги.

«Презумпция невиновности сама по себе существует, конечно. Но мы живём в таком мире, что, насколько я понимаю, не было бы ареста этого судьи, если бы не было какой‑то доказательной базы. Я ориентируюсь исключительно по фильмам каким‑то. Это довольно серьёзно, когда судью арестовывают и сажают под стражу, потому что какая‑то доказательная база наверняка есть.

Шансы на то, что «Торпедо» останется [в РПЛ], если всё это окажется правдой, равняются нулю, я думаю. Вероятность того, что «Торпедо» не будет, — 100% практически. Уже команды, которые будут его заменять, на низком старте», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что суд отправил в следственный изолятор совладельца московского клуба «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что «Торпедо» может быть исключено из РПЛ в следующем сезоне, который начнётся 18 июля. В случае если чёрно-белых исключат из соревнований, место в высшем российском дивизионе займёт «Оренбург».

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