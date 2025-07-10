Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рустам Ашурматов: в «Рубине» обрадовались, что трансфер Даку в «Зенит» сорвался

Рустам Ашурматов: в «Рубине» обрадовались, что трансфер Даку в «Зенит» сорвался
Комментарии

Бывший футболист «Рубина» Рустам Ашурматов заявил, что в казанском клубе обрадовались тому, что переход нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Зенит» сорвался.

«В команде обрадовались, что трансфер Даку в «Зенит» сорвался. Замену Даку «Рубину» было бы тяжело найти. Даже если бы нашли другого нападающего, не факт, что он заиграл бы так же», — сказал Ашурматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В минувшем сезоне 26-летний Даку принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и восемью результативными передачами.

Полное интервью с Рустамом Ашурматовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android