Рустам Ашурматов: в «Рубине» обрадовались, что трансфер Даку в «Зенит» сорвался

Бывший футболист «Рубина» Рустам Ашурматов заявил, что в казанском клубе обрадовались тому, что переход нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Зенит» сорвался.

«В команде обрадовались, что трансфер Даку в «Зенит» сорвался. Замену Даку «Рубину» было бы тяжело найти. Даже если бы нашли другого нападающего, не факт, что он заиграл бы так же», — сказал Ашурматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В минувшем сезоне 26-летний Даку принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и восемью результативными передачами.

Полное интервью с Рустамом Ашурматовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.