Рустам Ашурматов: в «Рубине» обрадовались, что трансфер Даку в «Зенит» сорвался
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Бывший футболист «Рубина» Рустам Ашурматов заявил, что в казанском клубе обрадовались тому, что переход нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Зенит» сорвался.
«В команде обрадовались, что трансфер Даку в «Зенит» сорвался. Замену Даку «Рубину» было бы тяжело найти. Даже если бы нашли другого нападающего, не факт, что он заиграл бы так же», — сказал Ашурматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
В минувшем сезоне 26-летний Даку принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и восемью результативными передачами.
Полное интервью с Рустамом Ашурматовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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