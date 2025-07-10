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Аршавин иронично отреагировал на слухи о возможном переходе Антона Миранчука в «Зенит»

Аршавин иронично отреагировал на слухи о возможном переходе Антона Миранчука в «Зенит»
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию и телеэксперт Андрей Аршавин иронично высказался о слухах, в которых сообщается о возможном переходе полузащитника швейцарского «Сьона» Антона Миранчука в клуб с берегов Невы.

Напомним, 9 июля «Зенит» на своём поле разгромил «Сьон» со счётом 5:2 в рамках товарищеского матча Winline Суперсерии. Антон был капитаном швейцарцев в этом матче и сделал результативную передачу. После игры россиянин долго обсуждал что-то с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 2
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Глушенков – 10'     2:0 Кассьерра – 17'     2:1 Шуареф – 41'     3:1 Шилов – 61'     4:1 Ерохин – 64'     4:2 Миранчук – 66'     5:2 Волков – 76'    

«Было бы странно, если бы он [Миранчук] с Барриосом стоял и говорил. Мне кажется, он свой выбор сделал. В матче с «Зенитом» он, кстати, в своих индивидуальных эпизодах выглядел неплохо. Но я не думаю, что он, уехав год назад и явно тогда имея возможность остаться в каком‑то российском клубе, сейчас захочет возвращаться», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Футболист выступает за «Сьон» с 2024 года. В 24 матчах прошедшего клубного сезона игрок забил два гола и отдал три результативные передачи. Контракт Миранчука с клубом действует до лета 2026 года.

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