Аршавин иронично отреагировал на слухи о возможном переходе Антона Миранчука в «Зенит»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию и телеэксперт Андрей Аршавин иронично высказался о слухах, в которых сообщается о возможном переходе полузащитника швейцарского «Сьона» Антона Миранчука в клуб с берегов Невы.

Напомним, 9 июля «Зенит» на своём поле разгромил «Сьон» со счётом 5:2 в рамках товарищеского матча Winline Суперсерии. Антон был капитаном швейцарцев в этом матче и сделал результативную передачу. После игры россиянин долго обсуждал что-то с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

«Было бы странно, если бы он [Миранчук] с Барриосом стоял и говорил. Мне кажется, он свой выбор сделал. В матче с «Зенитом» он, кстати, в своих индивидуальных эпизодах выглядел неплохо. Но я не думаю, что он, уехав год назад и явно тогда имея возможность остаться в каком‑то российском клубе, сейчас захочет возвращаться», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Футболист выступает за «Сьон» с 2024 года. В 24 матчах прошедшего клубного сезона игрок забил два гола и отдал три результативные передачи. Контракт Миранчука с клубом действует до лета 2026 года.

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