Водитель грузовика, снявший видео горящей машины Диогу Жоты, сделал заявление о трагедии

Водитель грузовика Жозе Азеведу, утверждающий, что является автором видео с горящим Lamborghini, в котором погибли португальские футболисты Диогу Жота и Андре Силва, поделился подробностями о трагическом событии.

«Я снимал видео и остановился, чтобы помочь, но, к сожалению, ничего не смог сделать. Моя совесть чиста. Я знаю, через что прошёл той ночью. Честно, не знал, кто находился в машине. Мои соболезнования семье. Уверяю, что они не превышали скорость. Я смог увидеть марку и цвет автомобиля. Я ежедневно проезжаю по этой дороге с понедельника по субботу и знаю, что она плохая. Это тёмная дорога, но я смог различить марку и цвет машины. К сожалению, произошло то, что произошло», — приводит слова Азеведу популярное португальское издание Record.

Также источник отмечает, что Азеведу пытался помочь двум португальцам, используя «огнетушитель». Напомним, футболисты погибли на северо-западе Испании. При обгоне у Lamborghini Жоты взорвалось колесо, в результате чего автомобиль вылетел с трассы и загорелся. Похороны нападающего «Ливерпуля» и сборной Португалии Жоты и его брата Силвы, который выступал за «Пенафиел» состоялись 5 июля в Португалии.

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