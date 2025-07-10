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Месси вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона МЛС

Месси вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона МЛС
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В эти минуты в Фоксборо на стадионе «Джиллетт» проходит матч МЛС, в котором «Нью-Инглэнд Революшн» принимает «Интер Майами».

США — Major League Soccer . МЛС
10 июля 2025, четверг. 02:30 МСК
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
Окончен
1 : 2
Интер Майами
Майами
0:1 Месси – 27'     0:2 Месси – 38'     1:2 Хиль – 80'    

На момент написания новости завершился первый тайм. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей. В составе «Интер Майами» дубль оформил аргентинский нападающий Лионель Месси.

Таким образом, Месси забил 14-й гол в нынешнем сезоне МЛС и вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров сезона, опередив форварда «Филадельфии Юнион» Тая Барибо (13).

Лучшим бомбардиром нынешнего сезона МЛС является нападающий «Нэшвилла» Сэм Сарридж, на счету которого 16 голов.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года.

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