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Дзюба одним словом описал нынешнее межсезонье в российском футболе

Дзюба одним словом описал нынешнее межсезонье в российском футболе
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба одним словом высказался о том, как проходит межсезонье в российском футболе.

— Как вам нынешнее межсезонье российское?
— Великолепное, — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что в «Химках» возникли финансовые проблемы и долги, из-за которых клуб не получил лицензию на участие в следующем сезоне РПЛ. Позже стало известно, что «Химки» прекратили своё существование.

Также сообщалось, что суд отправил в следственный изолятор совладельца московского клуба «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что «Торпедо» может быть исключено из РПЛ в следующем сезоне, который начнётся 18 июля.

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