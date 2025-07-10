Дзюба одним словом описал нынешнее межсезонье в российском футболе

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба одним словом высказался о том, как проходит межсезонье в российском футболе.

— Как вам нынешнее межсезонье российское?

— Великолепное, — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что в «Химках» возникли финансовые проблемы и долги, из-за которых клуб не получил лицензию на участие в следующем сезоне РПЛ. Позже стало известно, что «Химки» прекратили своё существование.

Также сообщалось, что суд отправил в следственный изолятор совладельца московского клуба «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что «Торпедо» может быть исключено из РПЛ в следующем сезоне, который начнётся 18 июля.