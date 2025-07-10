Дубль Месси помог «Интер Майами» обыграть «Нью-Инглэнд Революшн» в МЛС
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Завершился матч МЛС, в котором «Нью-Инглэнд Революшн» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Фоксборо на стадионе «Джиллетт» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
США — Major League Soccer . МЛС
10 июля 2025, четверг. 02:30 МСК
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
Окончен
1 : 2
Интер Майами
Майами
0:1 Месси – 27' 0:2 Месси – 38' 1:2 Хиль – 80'
В составе «Интер Майами» дубль оформил аргентинский нападающий Лионель Месси. Единственный гол за «Нью-Инглэнд Революшн» забил Карлес Гил.
Таким образом, «Интер Майами» одержал четвёртую победу подряд в МЛС». «Нью-Инглэнд Революшн», в свою очередь, продлил серию без побед до пяти матчей (четыре поражения и ничья).
В следующем матче «Интер Майами» сыграет с «Нэшвиллом», а «Нью-Инглэнд Революшн» встретится с «Остином». Оба матча пройдут 13 июля.
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