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Нью-Инглэнд Революшн – Интер Майами, результат матча МЛС 10 июля 2025, счет 1:2

Дубль Месси помог «Интер Майами» обыграть «Нью-Инглэнд Революшн» в МЛС
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Завершился матч МЛС, в котором «Нью-Инглэнд Революшн» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Фоксборо на стадионе «Джиллетт» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

США — Major League Soccer . МЛС
10 июля 2025, четверг. 02:30 МСК
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
Окончен
1 : 2
Интер Майами
Майами
0:1 Месси – 27'     0:2 Месси – 38'     1:2 Хиль – 80'    

В составе «Интер Майами» дубль оформил аргентинский нападающий Лионель Месси. Единственный гол за «Нью-Инглэнд Революшн» забил Карлес Гил.

Таким образом, «Интер Майами» одержал четвёртую победу подряд в МЛС». «Нью-Инглэнд Революшн», в свою очередь, продлил серию без побед до пяти матчей (четыре поражения и ничья).

В следующем матче «Интер Майами» сыграет с «Нэшвиллом», а «Нью-Инглэнд Революшн» встретится с «Остином». Оба матча пройдут 13 июля.

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