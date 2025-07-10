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Матвей Сафонов объяснил, почему считает Энрике сильнейшим тренером в карьере

Матвей Сафонов объяснил, почему считает Энрике сильнейшим тренером в карьере
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Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов поделился мнением о том, почему считает испанского специалиста Луиса Энрике лучшим тренером в своей карьере, сравнив его подход с тем, что видел в российском футболе.

«Луис Энрике — самый сильный тренер в моей карьере. Я вижу, как он может влиять на настрой команды. Он эмоциональный, он мотиватор, и в моей футбольной карьере — новатор. Многие вещи для меня впервые. Например, все игроки должны одинаково готовиться к матчам, но никто не знает, кто именно будет играть. В России я знал, кто будет играть, за месяц до матча», — сказал Сафонов в эпизоде документального фильма «Западная трибуна» на платформе Okko.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. В составе парижан под руководством Энрике он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. Всего россиянин провёл 17 матчей (из 64) во всех турнирах, пропустив 13 мячей и в семи встречах отыграв «на ноль». С «Краснодаром» Сафонов не завоёвывал трофеев.

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