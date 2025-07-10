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Экс-игрок «Рубина» Ашурматов: мне не страшно ехать в Иран — на всё воля божья

Экс-игрок «Рубина» Ашурматов: мне не страшно ехать в Иран — на всё воля божья
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Бывший футболист «Рубина», защитник иранского «Эстегляля» и сборной Узбекистана Рустам Ашурматов высказался о политической ситуации в Иране, из-за которой многим футболистам пришлось экстренно покинуть страну.

— Не страшно ехать в Иран в связи с последними событиями?
— Если честно, нет. В чемпионате Ирана играет трое узбеков — Машарипов, Остон Урунов и вратарь Уткир Юсупов. Я с ними поговорил. Говорят, что сейчас всё нормально. Даже футболисты, которые уехали из Ирана, хотят вернуться обратно. Буду рисковать. На всё воля божья. Посмотрим, как будет, — сказал Ашурматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку, а уже 24 июня в силу вступило перемирие между сторонами.

Полное интервью с Рустамом Ашурматовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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