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«Это ненормально». Тони Кроос – об игре Ламина Ямаля

«Это ненормально». Тони Кроос – об игре Ламина Ямаля
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Бывший футболист «Реала» Тони Кроос высказался о нападающем «Барселоны» Ламине Ямале.

«Я тоже попал в первую команду «Баварии» в 17 лет, но не был на его уровне, он просто впечатляющий. Я никогда не видел ничего подобного в таком возрасте. Я говорю о стабильности его выступлений, потому что природный талант у него и так очевиден.

То, что заставляет меня думать, что этот парень особенный, это его постоянное стремление быть лидером на поле, в трудные моменты он всегда берёт инициативу на себя, и в 17 лет это совсем ненормально. Он провёл два отличных сезона, а последний просто потрясающий. Я никогда не видел такого юноши, как он», — приводит слова Крооса Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Ямаль выступает за основной состав «Барселоны» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.

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