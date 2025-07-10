Матвей Сафонов прокомментировал текущее состояние сборной России

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов высказался о состоянии национальной команды в период неучастия на международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Если бы сборная России играла на Чемпионате мира или Евро, с ней бы считались многие европейские команды. Мы бы показали лучшие результаты за последние годы. У нового молодого поколения есть шанс поднять уровень сборной России на порядок выше, чем он был», — сказал Сафонов в эпизоде документального фильма «Западная трибуна» на платформе Okko.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина играли лишь в товарищеских матчах. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.

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