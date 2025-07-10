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Григорян рассказал, чего не хватило Антону Миранчуку, чтобы заиграть на уровне Алексея

Григорян рассказал, чего не хватило Антону Миранчуку, чтобы заиграть на уровне Алексея
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Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян высказался об игре атакующего полузащитника Антона Миранчука за швейцарский «Сьон» в товарищеском матче с петербургским «Зенитом» (2:5).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 2
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Глушенков – 10'     2:0 Кассьерра – 17'     2:1 Шуареф – 41'     3:1 Шилов – 61'     4:1 Ерохин – 64'     4:2 Миранчук – 66'     5:2 Волков – 76'    

«В составе «Сьона» он был однозначно лучшим. Сыграл на своём уровне. Но сложно сказать что‑то, так как «Зенит» доминировал. От Антона много было остроты. Почти во всех опасных эпизодах своей команды он принял участие. Но есть у него минус. Он яркий игрок с высоким исполнительским мастерством, который имеет свойство «прятаться» на пять‑семь минут. Этой интенсивности ему и не хватило, чтобы заиграть на уровне брата», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

29-летний атакующий хавбек сборной России Антон Миранчук в товарищеском матче «Зенит» — «Сьон» (5:2) отметился результативной передачей за швейцарский клуб. В прошедшем сезоне Миранчук-младший провёл в его составе 24 матча во всех турнирах, отметившись двумя голами и тремя ассистами.

Старший брат-близнец Антона Алексей Миранчук с сентября 2020 года по июль 2024 года выступал за итальянскую «Аталанту» (сезон-2022/2023 — в аренде в «Торино»), после чего перешёл в клуб американской МЛС «Атланта Юнайтед».

Видео: Миранчук поучаствовал в церемонии для лучших игроков «Атланты»

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