38-летний Месси установил уникальное достижение, ранее никому не покорявшееся в МЛС

38-летний аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль в матче МЛС с «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1), тем самым установив уникальное достижение, ранее никому никогда не покорявшееся в истории лиги. Об этом сообщает пресс-служба МЛС.

По информации источника, Месси стал первым игроком в истории лиги, забившим два и более гола в четырёх матчах подряд.

Напомним, в активе Месси два гола и ассист в матче с «Клёб де Фут Монреаль» (4:1), дубль из голов и передач в игре с «Коламбус Крю» (5:1), а также 2+1 во встрече с всё тем же «Монреалем» (4:2). Так, у Месси восемь голов и семь передач в четырёх играх североамериканских соревнований с 25 мая 2025 года.

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