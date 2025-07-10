Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Панарин и Сергачёв рассказали об отношении к футболу в США на фоне КЧМ и грядущего ЧМ-2026

Панарин и Сергачёв рассказали об отношении к футболу в США на фоне КЧМ и грядущего ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и защитник «Юты Мамонт» Михаил Сергачёв высказались об отношении к футболу в США на фоне проходящего в этой стране клубного чемпионата мира, МЛС, а также грядущего чемпионата мира среди национальных команд в 2026 году.

Смолов (в роли интвервьюера). Что скажете по поводу МЛС? Как вообще отношение к футболу в США становится? Скоро же чемпионат мира.

Сергачёв. Ну вот я слежу за АПЛ. Они в Америке выкупают права на показ АПЛ, я смотрю, когда «Ливерпуль» с кем-то играет. И в Солт-Лейк-Сити много футбольных академий. Но за самим МЛС я не слежу.

Смолов. Сейчас КЧМ проходит в Америке, там игры переносят из-за жары. Как думаете, на ЧМ, который будет, так же будет?

Панарин. Там большое количество людей приедет, думаю, такой ерунды не будет, — сказали Сергачёв и Панарин в подкасте на YouTube-канале Фёдора Смолова «Smol Talk».

Напомним, финал КЧМ состоится 13 июля. «ПСЖ» сыграет с «Интером». ЧМ-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике летом 2026 года.

Материалы по теме
«Матч года» в России с участием звёзд НХЛ и КХЛ. Что сказали Овечкин, Панарин и Сергачёв?
Видео
«Матч года» в России с участием звёзд НХЛ и КХЛ. Что сказали Овечкин, Панарин и Сергачёв?
Материалы по теме
«Можно ничего не делать, курить бамбук». Сергачёв и Панарин — о финансовой грамотности

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android