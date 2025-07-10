Панарин и Сергачёв рассказали об отношении к футболу в США на фоне КЧМ и грядущего ЧМ-2026

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и защитник «Юты Мамонт» Михаил Сергачёв высказались об отношении к футболу в США на фоне проходящего в этой стране клубного чемпионата мира, МЛС, а также грядущего чемпионата мира среди национальных команд в 2026 году.

Смолов (в роли интвервьюера). Что скажете по поводу МЛС? Как вообще отношение к футболу в США становится? Скоро же чемпионат мира.

Сергачёв. Ну вот я слежу за АПЛ. Они в Америке выкупают права на показ АПЛ, я смотрю, когда «Ливерпуль» с кем-то играет. И в Солт-Лейк-Сити много футбольных академий. Но за самим МЛС я не слежу.

Смолов. Сейчас КЧМ проходит в Америке, там игры переносят из-за жары. Как думаете, на ЧМ, который будет, так же будет?

Панарин. Там большое количество людей приедет, думаю, такой ерунды не будет, — сказали Сергачёв и Панарин в подкасте на YouTube-канале Фёдора Смолова «Smol Talk».

Напомним, финал КЧМ состоится 13 июля. «ПСЖ» сыграет с «Интером». ЧМ-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике летом 2026 года.

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