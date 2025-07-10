Александр Григорян: Антон Миранчук может усилить многие топ-клубы РПЛ

Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян высказался об уровне игре атакующего полузащитника сборной России и «Сьона» Антона Миранчука после товарищеского матча швейцарского клуба с петербургским «Зенитом» (2:5).
«Антон может усилить многие наши топ‑клубы. Именно усилить. Кому он нужнее? Сложно сказать. Мне кажется, что в любом клубе он мог бы бороться за место основного игрока», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».
29-летний атакующий хавбек сборной России Антон Миранчук в товарищеском матче «Зенит» — «Сьон» (5:2) отметился результативной передачей за швейцарский клуб. В прошедшем сезоне Миранчук-младший провёл в его составе 24 матча во всех турнирах, отметившись двумя голами и тремя ассистами.
Видео: Антон Миранчук: мечтаю ещё раз поиграть с братом
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