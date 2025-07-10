Радимов высказался об игре Антона Миранчука в контрольном матче с «Зенитом»

Экс-полузащитник «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владислав Радимов поделился мнением об игре атакующего полузащитника Антона Миранчука за швейцарский «Сьон» в товарищеском матче Winline Суперсерии с санкт-петербургским «Зенитом» (2:5). Напомним, россиянин отметился голом в этой игре.

«Мне Антон Миранчук понравился. В первом тайме он просил постоянно мяч, не избегал единоборств. Видно, что в атакующих действиях Антон точно лучший игрок команды», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Антон перебрался в швейцарский клуб летнее межсезонье в 2024 году. За это время в официальных матчах Миранчук забил два гола и отдал три результативные передачи, появившись на поле в 24 встречах.

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