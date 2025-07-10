Радимов высказался об игре Антона Миранчука в контрольном матче с «Зенитом»
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Экс-полузащитник «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владислав Радимов поделился мнением об игре атакующего полузащитника Антона Миранчука за швейцарский «Сьон» в товарищеском матче Winline Суперсерии с санкт-петербургским «Зенитом» (2:5). Напомним, россиянин отметился голом в этой игре.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 2
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Глушенков – 10' 2:0 Кассьерра – 17' 2:1 Шуареф – 41' 3:1 Шилов – 61' 4:1 Ерохин – 64' 4:2 Миранчук – 66' 5:2 Волков – 76'
«Мне Антон Миранчук понравился. В первом тайме он просил постоянно мяч, не избегал единоборств. Видно, что в атакующих действиях Антон точно лучший игрок команды», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
Антон перебрался в швейцарский клуб летнее межсезонье в 2024 году. За это время в официальных матчах Миранчук забил два гола и отдал три результативные передачи, появившись на поле в 24 встречах.
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