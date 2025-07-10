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Ашурматов назвал Рошу и Вуячича сильнейшими центральными защитниками РПЛ

Ашурматов назвал Рошу и Вуячича сильнейшими центральными защитниками РПЛ
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Покинувший казанский «Рубин» 29-летний узбекский центральный защитник Рустам Ашурматов ответил на вопрос о сильнейшем центрбеке в Российской Премьер-Лиге.

— А кого назовёшь сильнейшим центральным защитником в РПЛ?
— Виллиана Рошу и Игора Вуячича. Я часто играл с Вуячичем и слежу за Рошей. Я просто не вижу, в чём другие центральные защитники лучше них.

— Если выделять из россиян?
— Это тяжело, хотя Дивеев — тоже хороший футболист. Осипенко — тоже. Но он лучше играет с мячом, отлично начинает атаку и подключается к ним, но хуже обороняется, — сказал Ашурматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

9 июля было официально объявлено о переходе Рустама Ашурматова из казанского «Рубина» в иранский «Эстегляль».

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